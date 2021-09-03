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Путин заявил, что его не задели слова поправившего его школьника в детском центре

, 11:57 Источник: РИА Новости

Путин заявил, что его не задели слова поправившего его школьника в детском центре
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию со школьником, который поправил его слова во время разговора о Северной войне в детском центре «Океан» во Владивостоке. Глава государства отметил, что его не задело замечание подростка.

«Почему меня это должно задеть? Наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята, они хорошо знают историю Отечества. Прекрасно, я только рад», - высказал российский лидер в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ.

Напомним, что 1 сентября Путин посетил детский центр «Океан» во Владивостоке, где в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание», пообщался со школьниками. Во время беседы президент назвал войну, которую вёл Пётр I со Швецией, Семилетней. Тогда один из подростков обратился к российскому лидеру с замечанием, отметив, что это была просто Северная война.

Путин признал резонность слов школьника и поблагодарил его за поправку.

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