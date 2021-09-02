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Песков заявил, что первые шаги талибов по руководству Афганистаном еще предстоит увидеть

, 14:57 Источник: Известия

Песков заявил, что первые шаги талибов по руководству Афганистаном еще предстоит увидеть
Афганистан, xinhua

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами днем в четверг, 2 сентября, прокомментировал формирование нового руководства в Афганистане.

Дмитрий Песков уточнил, что еще предстоит понять и увидеть первые шаги руководства запрещенного в России движения "Талибан". По словам пресс-секретаря Владимира Путина, к настоящему моменту талибы сформировали некую структуру власти и сделали первые назначения.

Песков заметил, что для РФ важно в первую очередь, чтобы Афганистан не превратился в прибежище для большого количества террористических групп.

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