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Песков заявил, что ни Москва, ни Киев не отвергают возможность встречи Путина и Зеленского

, 14:00 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что ни Москва, ни Киев не отвергают возможность встречи Путина и Зеленского
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами в четверг, 2 сентября, прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Дмитрий Песков подчеркнул, что ни российская, ни американская стороны не отвергают возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако по линии администраций ситуация далека от того, чтобы согласовать эти переговоры.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что встреча глав России и Украины должна быть хорошо подготовлена, однако в настоящий момент есть проблемы с определением круга вопросов. 

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