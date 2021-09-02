Сенатор Косачев заявил, что Байден в ходе визита Зеленского в США поддержал не Украину, а «Антироссию»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США прошел без сюрпризов. По его мнению, Джо Байден поддержал не Киев, а "Антироссию".
Константин Косачев заметил, что на первый взгляд итоги визита президента Украины в Соединенные Штаты выглядят оптимистичными для Киева, но в реальности все не так радостно. Дело в том, что, по мнению сенатора, Вашингтон поддерживает Киев лишь до того момента, пока смысл существования Украины в противостоянии РФ по всем фронтам.
Косачев обратил внимание на то, что по важным для Владимира Зеленского темам в рамках переговоров с Джо Байденом не было никакой конкретики. ""Ни про ПДЧ в НАТО, ни про "Северный поток - 2", – уточнил сенатор.
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