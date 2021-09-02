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Кулеба заявил, что Байден и Зеленский вывели отношения США и Украины на «новый уровень»

, 10:02 Источник: ТАСС

Кулеба заявил, что Байден и Зеленский вывели отношения США и Украины на «новый уровень»
глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 2 сентября, заявил, что отношения Вашингтона и Киева после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского вышли на новый уровень.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского длились дольше запланированного – политики вместо одного часа беседовали в течение двух. По итогам встречи, как отметил дипломат, было сделано "сильное совместное заявление". 

Глава МИД Украины добавил, что после переговоров президентов Украины и США у него появилось "много работы" совместно с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в связи с активизацией работы Комиссии стратегического партнерства.

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