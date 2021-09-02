Зеленский заявил, что слышал от Байдена «только приятные слова»

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2 сентября 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме, Doug Mills/Consolidated News Photos

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом в Белом доме сообщил представителям СМИ, что остался доволен своим визитом в Вашингтон.

Зеленский уточнил, что в целом остался доволен поездкой. "Более 20 документов будет и есть", – заметил украинский лидер и уточнил, что ему еще предстоят визиты в Сан-Франциско и Лос-Анджелес, где также будет подписан ряд бумаг.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в рамках переговоров слышал от Джо Байдена "только приятные слова", а негатива не было совсем. Американский лидер также обратил внимание, что его украинскому коллеге должно быть сложно, однако Зеленский его разубедил, отметив, что для него ничего сложного в работе нет.

Президент Украины добавил, что в ходе беседы глава США отметил земельную и судебную реформы, а также инфраструктурные изменения на украинской территории.

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