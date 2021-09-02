Байден и Зеленский провели двухчасовые переговоры в Белом доме

Президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский провели переговоры, которые продолжались в Белом доме около двух часов. Об этом поздно вечером во вторник сообщил журналистский пул.
Двусторонняя встреча завершилась в Вашингтоне в 16:12 по местному времени (23:12 по Москве). Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский уехал в 16:17, кивнув и помахав рукой небольшой группе представителей СМИ, которые наблюдали за его отъездом. Уточняется, что в резиденцию Джо Байдена украинский лидер прибыл в 13:58 (20:58 по Москве).
Итогом переговоров политиков стала публикация совместного заявления. Байден и Зеленский воздержались от общения с журналистами.
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