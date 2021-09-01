Президент Украины Зеленский заявил о своем желании обсудить с Байденом Крым и Донбасс

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1 сентября 2021, 22:57 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Sergey Starostenko/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом заявил, что желает поднять тему Крымского полуострова, Донбасса, а также безопасности в Черном море. Данная информация поступила от журналистского пула Белого дома.

Отмечается, что президент Украины в ходе встречи подчеркнул, что хотел бы затронуть вопрос безопасности в регионе Черного и Азовского морей, ситуацию на украинском юго-востоке, “оккупацию Россией Крыма”. Зеленский назвал Соединенные Штаты стратегическим партнером Украины, приверженцем территориальной целостности и суверенитета страны.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах назвали главу Украины Владимира Зеленского “президентом Левински”. Отличился в этом американский спутниковый канал C-SPAN.

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