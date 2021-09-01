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Телеканал США назвал украинского президента Зеленского Левински, известной своей связью с Биллом Клинтоном

, 22:12 Источник: РИА Новости

Телеканал США назвал украинского президента Зеленского Левински, известной своей связью с Биллом Клинтоном
Владимир Зеленский, фото: Danil Shamkin/Global Look Press

В Соединенных Штатах назвали главу Украины Владимира Зеленского “президентом Левински”. Отличился в этом американский спутниковый канал C-SPAN.

Отмечается, что в первом абзаце текстовой расшифровки трансляции переговоров украинского лидера с Ллойдом Остином, занимающим пост министра обороны США, указали неверную фамилию вместо фамилии главы Украины. Однако в остальных местах повтора ошибки нет.

Напомним, что Монику Левински заподозрили в интимной связи с президентом Биллом Клинтоном. В 1995 году она стала работать в Белом доме. Первое время президент США отрицал связь с ней, но позже сообщения подтвердились.

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