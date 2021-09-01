Телеканал США назвал украинского президента Зеленского Левински, известной своей связью с Биллом Клинтоном

Аргументы Недели → В мире 13+

1 сентября 2021, 22:12 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Danil Shamkin/Global Look Press

В Соединенных Штатах назвали главу Украины Владимира Зеленского “президентом Левински”. Отличился в этом американский спутниковый канал C-SPAN.

Отмечается, что в первом абзаце текстовой расшифровки трансляции переговоров украинского лидера с Ллойдом Остином, занимающим пост министра обороны США, указали неверную фамилию вместо фамилии главы Украины. Однако в остальных местах повтора ошибки нет.

Напомним, что Монику Левински заподозрили в интимной связи с президентом Биллом Клинтоном. В 1995 году она стала работать в Белом доме. Первое время президент США отрицал связь с ней, но позже сообщения подтвердились.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости