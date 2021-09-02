Зеленский сообщил, что забыл поговорить с Байденом о его возможном визите на Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил журналистам, что в рамках встречи в Вашингтоне забыл детально поговорить с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом о его визите на Украину.
Владимир Зеленский рассказал представителям СМИ, что только после завершения встречи вспомнил, что надо было более детально обсудить с Джо Байденом его возможный визит на Украину. Политик уточнил, что ранее их команды обсуждали данный вопрос по телефону, поэтому он думает, что американский лидер посетит Киев.
Напомним, Джо Байден последний раз был на Украине еще в качестве вице-президента перед уходом с поста лидера США Барака Обамы.
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