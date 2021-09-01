Вице-премьер Украины Любченко заявил, что Киев и Вашингтон не обсуждали Россию на переговорах в США

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1 сентября 2021, 19:56 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В ходе визита в американскую столицу украинского лидера Владимира Зеленского чиновники США и Украины не обсуждали Российскую Федерацию. Такое заявление сделал первый украинский вице-премьер Алексей Любченко.

Он подчеркнул, что “вообще не было планов обсуждать Россию”. При этом накануне Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин затронули тему сдерживания РФ. Ко всему прочему, для России нашлось место в анонсах Белого дома о грядущих переговорах глав Украины и Соединенных Штатов.

Ранее Любченко сообщил, что к встрече главы российского государства Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского готовятся на самом высоком уровне. При этом он не дал ответ на вопрос, в какой стране могут встретиться президенты.

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