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Вице-премьер Украины Любченко заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского на «самом высоком уровне»

, 19:37 Источник: РИА Новости

Вице-премьер Украины Любченко заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского на «самом высоком уровне»
Владимир Зеленский, фото: Zygimantas gedvila via www.imago/Global Look Press

К встрече главы российского государства Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского готовятся на самом высоком уровне. Такое заявление сделал первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.

Журналисты поинтересовались у него, на каком уровне ведется подготовка к контактам, на что Любченко ответил: “на самом высоком”. При этом он не дал ответ на вопрос, в какой стране могут встретиться президенты Российской Федерации и Украины.

Когда журналисты спросили у Любченко о вероятной встрече в российской столице, он сделал отрицательный жест головой. Кроме того, он так и не ответил на вопрос касательно срока проведения встречи. После уточнения о месте переговоров Любченко назвал Крымский полуостров.

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