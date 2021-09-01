Вице-премьер Украины Любченко заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского на «самом высоком уровне»

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1 сентября 2021, 19:37 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Zygimantas gedvila via www.imago/Global Look Press

К встрече главы российского государства Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского готовятся на самом высоком уровне. Такое заявление сделал первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.

Журналисты поинтересовались у него, на каком уровне ведется подготовка к контактам, на что Любченко ответил: “на самом высоком”. При этом он не дал ответ на вопрос, в какой стране могут встретиться президенты Российской Федерации и Украины.

Когда журналисты спросили у Любченко о вероятной встрече в российской столице, он сделал отрицательный жест головой. Кроме того, он так и не ответил на вопрос касательно срока проведения встречи. После уточнения о месте переговоров Любченко назвал Крымский полуостров.

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