Боррель призвал страны Европы активизировать оборонное сотрудничество для укрепления боеспособности НАТО

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал европейские страны активизировать сотрудничество в сфере обороны, чтобы укрепить боеспособность НАТО и военный союз с США.
Жозеп Боррель обратил внимание на то, что срок и характер вывода войск западной коалиции с афганской территории определялись в США. Европейцы в сложившихся условиях обнаружили, что зависят от решений Вашингтона не только по вопросу эвакуации людей из Кабула, но и по другим проблемам.
По мнению дипломата, вышесказанное должно послужить "звоночком" для тех, кому небезразлична НАТО. Боррель выразил уверенность в том, что Европа должна больше вкладываться в развитие потенциала в сфере безопасности, а также учиться действовать стратегически
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