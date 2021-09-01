Лавров заявил, что высказывания Зеленского о «грязном» российском газе были сделаны «не от большого ума»

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1 сентября 2021, 11:35

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утром в среду, 1 сентября, заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" газе из РФ делаются "не от большого ума".

Напомним, ранее украинский лидер назвал российский газ "самым грязным в мире из-за существенных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки сырья, а также в связи с "коррупцией, шантажом и манипуляцией".

Об этом Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в Вашингтоне, сообщил в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.

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