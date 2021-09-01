Путин заявил, что результатами внедрения американских стандартов в Афганистане стали только потери и трагедии

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1 сентября 2021, 10:44 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду, 1 сентября, что США в течение двадцати лет пытались внедрять свои стандарты в Афганистане, но результатом стали только трагедии и потери.

Глава государства подчеркнул, что итог действий Соединенных Штатов Америки на афганской территории оказался "нулевым".

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре, который состоялся 23 июля, порекомендовал афганскому лидеру Ашрафу Гани показать успехи в борьбе с талибами вне зависимости от того, "правда это или нет".

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