Reuters: Байден 23 июля давал афганскому лидеру Гани советы по борьбе с талибами

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1 сентября 2021, 07:21 Источник: Reuters

президент США Джо Байден, Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре, который состоялся 23 июля, порекомендовал афганскому лидеру Ашрафу Гани показать успехи в борьбе с талибами вне зависимости от того, "правда это или нет".

Журналисты сообщают, что Джо Байден также предложил Ашрафу Гани помощь, если президент Афганистана сможет доказать, что у него есть план по контролю ситуации в стране.

В телефонной беседе президент США заметил, что дела с запрещенным в России движением "Талибан" идут "не очень хорошо", однако афганским властям необходимо продемонстрировать миру иную картину.

СМИ сообщают, что Байден также советовал Гани получить поддержку могущественных жителей Афганистана для продвижения военной стратегии, а также порекомендовал сделать главой по борьбе с талибами "воина", имея в виду главу минобороны прошлой администрации страны Бисмиллу Хана Мохаммади.

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