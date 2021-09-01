Daily Telegraph: МИ-6 две недели вела секретные переговоры с талибами

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1 сентября 2021, 09:51 Источник: Daily Telegraph

флаг Великобритании, pixabay.com

Утром в среду, 1 сентября, журналисты сообщили, что представители британской службы внешней разведки МИ-6 две недели вели секретный диалог с запрещенным в России радикальным движением "Талибан".

Согласно последней информации, британские разведчики хотели получить от талибов гарантии того, что Афганистан не будет использован для осуществления террористических атак на Запад.

Отмечается, что переговоры с членами "Талибана" проводили офицеры МИ-6, которые находились в посольстве Великобритании в Кабуле. Также двусторонние контакты осуществлялись в Дохе.

Подчеркивается, что в службе внешней разведки не пожелали дать комментарии по данному вопросу.

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