Пушков заявил, что визит Зеленского в США пострадал в имиджевом плане на фоне «бегства» американцев из Афганистана

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1 сентября 2021, 08:29 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что визит главы Украины Владимира Зеленского в США в имиджевом плане пострадал на фоне "бегства" американцев из Афганистана.

Алексей Пушков отметил, что на фоне заявления Джо Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, которая была вызвана "бегством" американцев от членов запрещенного в России движения "Талибан", визит Владимира Зеленского в США "совсем затерялся".

Сенатор отметил, что Белому дому сейчас не до Украины, у Вашингтона много своих проблем.

Пушков выразил мнение, что в ходе встреч Зеленского в США будут сказаны "дежурные слова", однако в имиджевом смысле поездка украинского лидера выглядит как "провал".

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