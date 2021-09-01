В расписании Байдена не значится совместная пресс-конференция с Зеленским

Президент США Джо Байден примет главу Украины Владимира Зеленского в Овальном офисе, но совместная пресс-конференция с украинским коллегой в расписании американского политика не значится.
В пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США в рамках встречи с Владимиром Зеленским сегодня "подтвердит непоколебимую поддержку" суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся агрессии России", а также напомнит, что Вашингтон готов сотрудничать с Киевом в сфере энергетики и поддерживать реформы.
После этого в расписании Джо Байдена значится еженедельный экономический брифинг.
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