Захарова предложила советнику главы офису Зеленского переименовать Украину в «Укрусь»

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31 августа 2021, 21:49

Мария Захарова, фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича переименовать страну в «Русь-Украина».

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите»,- написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Ранее Арестович заявил, что Украина – это Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на это наследие. Также он захотел отобрать бренд «русских» у РФ.

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