Лавров заявил, что США продолжат «строить козни» России, но даже в мыслях не допускают возможности войны

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31 августа 2021, 12:19 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки и другие западные партнеры продолжат строить России "козни", однако они даже в мыслях не допускают возможности настоящей войны.

По словам министра иностранных дел России, США и партнеры на Западе не думают о возможности довести разногласий с Москвой до "горячей войны", однако это не означает, что они не будут и дальше "строить козни" в отношении Российской Федерации.

Сергей Лавров выразил уверенность в том, что никто из серьезных политиков не допускает даже мыслей о военных действиях.

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