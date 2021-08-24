Возможно, США намеренно создали кризис в Афганистане, чтобы взорвать Средний Восток и похоронить под его облаками Россию и Китай

Аргументы Недели → Армия 13+

24 августа 2021, 17:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Главный российский дипломат Сергей Лавров считает, что размещение американских военных в бывших советских республиках Средней Азии, сделает оные мишенью для афганских талибов (запрещены в России). Об этом пишет агентство «Интерфакс». Есть мнение, что американцы решили использовать сложившуюся неприглядную для них обстановку в Афганистане себе же во благо. США, по мнению ряда экспертов, намерены запустить цепную реакцию разрушения в Центральной Азии, которая должна разорвать в клочья Россию и Китай. Однако, если это произойдёт под ударом окажутся и вся Европа и сама Северная Америка.

На брифинге после переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сиярто Лавров заявил: «Насчет того, захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии: нет». По его мнению, размещение сил США в Центральной (Средней) Азии предполагает, что американцы будут проводить военные акции против Талибана с этой территории, чем бесспорно спровоцируют ответную реакцию.

В частности, Сергей Лавров сказал: «Разместив солдат, американских, которые прямо продекларировали цель держать под прицелом Афганистан и при необходимости бомбить его, ну это значит превратить себя в мишень мгновенно…Если вы думаете, что какая-то страна, будь то в Центральной Азии или где-то еще, заинтересована стать мишенью ради того, чтобы американцы удовлетворили какие-то свои инициативы, я сильно сомневаюсь, что это кому-то нужно».

Правда, есть уже тревожный прецедент Узбекистан и Туркмения, кажется, согласились на эту авантюру. Но, есть надежда, что они включат все теки голову и откажутся от пагубного для них предложения Вашингтона.

К тому же размещение американских сил в этих странах спровоцирует на активные антиправительственные и антисоциальные действия находящиеся в них спящие ячейки террористические исламистских организаций. Недавно в эксклюзивном для «Аргументов Недели» интервью военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что в странах Центральной Азии таковые уже имеются, более того, там есть и подпольные филиалы Талибана (террористическая организация – запрещена в РФ).

По мнению Сергея Лаврова, которое подкрепляется мнением экспертного сообщества – этим странам не стоит соглашаться и на размещение у себя беженцев из Афганистана, поскольку это чревато инфильтрацией боевиков Талибана на север, вплоть до проникновения их на территорию России.

Объясняя свою позицию по поводу беженцев Лавров, сказал: «То же самое касается и настойчивых, таких упрямых действий Вашингтона в стремлении убедить ряд стран в Центральной Азии, и в других регионах, принять афганских граждан, которые сотрудничали с американцами и со странами НАТО. Причем говорят, что это на пару-тройку месяцев, а потом мы их заберем к себе, нам просто нужно время на то, чтобы оформить им визы… Если афганцы сотрудничали с американцами многие годы, наверное, их проверили со всех сторон…Зачем еще два месяца, чтобы убедиться, что можно выдать тому или иному человеку визу… если у вас, у американцев такие порядки, что вам нужно два-три месяца на оформление визы, то почему вы не уважаете интересы тех стран, кому пытаетесь сбагрить вот этих афганцев, сотрудничавших с вами…

Получается, что эти страны не должны заниматься проверкой какой-то этих граждан, и по мнению американцев, им не требуется время, чтобы удовлетворить запросы американцев…То есть, с какой стороны не посмотри - это не отвечает стабильности тех стран, куда американцы пытаются проникнуть со своими пожеланиями».

Даже в столь критичной обстановке прослеживается крайний эгоизм в политических решениях США. Есть мнение, что Вашингтон намеренно создал столь сложную обстановку в Афганистане, дабы взорвать весь Средний Восток и похоронить под его обломками Россию, Китай и Пакистан. Некоторые эксперты отмечают, что, если это соответствует истине, то ударные волны от этого взрыва накроют и Западную Европу и США с Канадой. Эта точка зрения, к сожалению, выглядит очень правдивой.

Заявления, что мол Талибан уже не тот, каким он был 20 лет тому назад – яйца выеденного не стоит. Заигрывания, которыми талибы прикрываются сейчас – это лишь временная ширма. Он – тот же, радикальный, жесткий, непримиримый и не идущий на компромиссы. Более того, талибы получили бесценный боевой опыт, осмелели, познав радость побед, и получили в свои руки огромное количество американского оружия. У них великолепно налажен экспорт наркотиков, а значит и денежных поступлений, необходимых для закупки оружия и содержания силовиков. Тот наркотрафик, что им достался от американцев – это не только логистика, но и разветвлённые связи с наркомафией по всему миру. По сути, таким образом, талибы получили и готовый хорошо организованные спец службы, конечно же со своей спецификой. США и страны, участвовавшие в оккупации Афганистана, рано или поздно получат ответку. Да такую, что события 11 сентября 2001 года – покажутся сущей мелочью.

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