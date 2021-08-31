Представитель НАТО Винников в Киеве заявил, что ситуация в Донбассе не мешает членству Украины в альянсе

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31 августа 2021, 09:30 Источник: ТАСС

флаг НАТО, w80/ZUMAPRESS.com

Глава представительства НАТО в Киеве Александер Винников заявил утром во вторник, 31 августа, что происходящее в Донбассе не является препятствием для вступления Украины в Североатлантический альянс.

Александер Винников подчеркнул, что в Вашингтонском договоре НАТО нет нормы, запрещающей Украине вступать в альянс из-за ситуации в Донбассе. Он, однако, заметил, что союзники должны быть убеждены – вступление нового члена в НАТО усилит безопасность организации. "Именно поэтому это решение принимается коллективно", – подчеркнул Винников

Глава представительства НАТО в Киеве также затронул тему того, как Североатлантический альянс может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. В частности, он упомянул увеличение присутствия сил организации в акватории Черного моря и обратил внимание на масштаб прошедших совместных учений Sea Breeze.

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