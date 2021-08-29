Пушков заявил, что в европейских столицах не видят у Киева шансов вступить в НАТО и ЕС

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29 августа 2021, 09:50

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков оценил шансы Украины вступить в Евросоюз и НАТО. Своим мнением сенатор поделился в своем Телеграм-канале.

Пушков поддержал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что вступление Украины в НАТО и ЕС требует «поворота истории», а также 20 лет подготовки. По его словам, глава государства дала «верную оценку».

«Об этом говорят почти во всех европейских столицах. О полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС, да и в НАТО. Так что глава Эстонии лишь выразила скептическое мнение об Украине, на деле господствующее в странах ЕС, мне не раз говорили в Париже видные французские политики», - пояснил он.

Сенатор отметил, что «новостью» высказанное Кальюлайд мнение «ни для кого в Европе не является, в том числе и для самой Украины».

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