Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана подорвал уважение к США

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31 августа 2021, 07:49 Источник: One America News Network

бывший президент США Дональд Трамп, MediaPunch/face to face

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил во вторник, 31 августа, что организация вывода американских войск с территории Афганистана подорвала уважение к Вашингтону.

Дональд Трамп выразил уверенность в том, что американцы могли бы выйти из Афганистана "с гордостью, сохранив жизни".

Бывший президент Соединенных Штатов Америки также назвал членов действующей администрации страны "идиотами", которые несут ответственность за то, что талибы получили список оставшихся на афганской территории американцев.

Трамп выразил уверенность в том, что США больше никто не уважает. "Нами руководят дураки", – заключил политик.

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