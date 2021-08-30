Путин сообщил, что у него сохранились «все показатели» после вакцинации
30 августа 2021, 15:07
Президент России Владимир Путин рассказал об антителах к новой коронавирусной инфекции после введения вакцины. Глава государства сделал прививку отечественным препаратом «Спутник V» 23 марта.
В понеденлиьк во время встречи Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей обсуждался процесс вакцинациив регионе. Глава субъекта РФ пояснил, что местные жители уже привились по второму разу. На что президент заявил, что у него «все эти показатели хорошо держатся».
Также Руденя отметил, что в регионе популярностью пользуется вакцина «Спутник V». По словам губернатора, накануне он сдал анализ на антитела, который показал больше 15 тысяч единиц.
«Могу сказать, что действительно наша вакцина результаты показывает»,- резюмировал глава региона.
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