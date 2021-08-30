Путин провел встречу с губернатором Тверской области в Кремле

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30 августа 2021, 14:23 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 30 августа, провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент работает в Кремле. У него некоторые рабочие встречи. Из открытого будет его встреча с губернатором Тверской области Игорем Руденей», - пояснил он.

Песков добавил, что Путин продолжает заниматься региональной повесткой «на постоянной основе».

Ранее сообщалось, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ожидают в первой декаде сентября с рабочим визитом в России. Лидеры обеих стран неоднократно встречались в 2021 году. Последние переговоры в очном формате прошли 13 июля в Санкт-Петербурге.

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