Путин провел встречу с губернатором Тверской области в Кремле

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 30 августа, провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня президент работает в Кремле. У него некоторые рабочие встречи. Из открытого будет его встреча с губернатором Тверской области Игорем Руденей», - пояснил он.
Песков добавил, что Путин продолжает заниматься региональной повесткой «на постоянной основе».
Ранее сообщалось, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ожидают в первой декаде сентября с рабочим визитом в России. Лидеры обеих стран неоднократно встречались в 2021 году. Последние переговоры в очном формате прошли 13 июля в Санкт-Петербурге.
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