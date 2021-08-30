В Кремле ожидают Лукашенко с рабочим визитом в РФ в первой декаде сентября

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30 августа 2021, 13:30 Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 30 августа, заявил, что в Кремле ожидают президента Белоруссии Александра Лукашенко с рабочим визитом в РФ в первой декаде сентября.

Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами подчеркнул, что в рамках рабочего визита главы Белоруссии Александра Лукашенко в Россию в первой декаде сентября планируются его контакты с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, в прошлый понедельник лидеры РФ и Белоруссии провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили экономические и военно-политические вопросы.

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