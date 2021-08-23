Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко вечером в понедельник провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили экономические и военно-политические вопросы.
Согласно последней информации, Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести разговор еще утром в ходе саммита ОДКБ, чтобы продолжить обсуждение событий в Афганистане, а также "сверить часы" по текущей тематике двусторонней повестки.
Президенты России и Белоруссии также обсудили союзные программы, учения "Запад-2021" и ситуацию на белорусских границах. Кроме того, Путин и Лукашенко договорились о графике контактов на высшем уровне.
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