Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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23 августа 2021, 21:43 Источник: БелТа

президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool ,/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко вечером в понедельник провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили экономические и военно-политические вопросы.

Согласно последней информации, Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести разговор еще утром в ходе саммита ОДКБ, чтобы продолжить обсуждение событий в Афганистане, а также "сверить часы" по текущей тематике двусторонней повестки.

Президенты России и Белоруссии также обсудили союзные программы, учения "Запад-2021" и ситуацию на белорусских границах. Кроме того, Путин и Лукашенко договорились о графике контактов на высшем уровне.

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