Зеленский отправился в США с первым официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 августа, отправился в Соединенные Штаты Америки с первым официальным визитом. На процесс согласования этой поездки потребовалось более двух лет.
Ранее сегодня в Белом доме сообщили о переносе даты встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом. Руководитель офиса украинского лидера Михаил Подоляк отметил, что это связано с событиями в Афганистане.
Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в свою очередь сообщила, что Владимир Зеленский проведет в Вашингтоне два дня. Помимо столицы страны президент Украины посетит Калифорнию, где, как предполагается, встретится с бизнесменом, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и главой компании Apple Тимом Куком.
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