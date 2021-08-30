Зеленский отправился в США с первым официальным визитом

Аргументы Недели → Политика 13+

30 августа 2021, 14:00 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 августа, отправился в Соединенные Штаты Америки с первым официальным визитом. На процесс согласования этой поездки потребовалось более двух лет.

Ранее сегодня в Белом доме сообщили о переносе даты встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом. Руководитель офиса украинского лидера Михаил Подоляк отметил, что это связано с событиями в Афганистане.

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в свою очередь сообщила, что Владимир Зеленский проведет в Вашингтоне два дня. Помимо столицы страны президент Украины посетит Калифорнию, где, как предполагается, встретится с бизнесменом, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и главой компании Apple Тимом Куком.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости