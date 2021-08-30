В Верховной Раде допустили кадровые перестановки в правительстве Украины

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30 августа 2021, 10:29 Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Замглавы пропрезидентской фракции в Верховной Раде "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в украинском правительстве возможны единичные кадровые перестановки, но полная смена кабмина маловероятна.

Евгения Кравчук заметила, что если говорить о корректировке работы исполнительной власти, то во время каждой сессии происходили кадровые изменения. Именно поэтому заместитель главы пропрезидентской фракции в Верховной Раде "Слуга народа" считает такой исход на новой сессии возможным.

Кравчук подчеркнула, что полное изменение кабинета министров является маловероятным, речь, вероятнее всего, будет идти о точечных изменениях для усиления отдельных министерств.

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