На Украине будут контролироваться все доходы граждан

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27 августа 2021, 10:44

Верховная Рада готовит законопроект по введению косвенных методов определения доходов граждан. Украинский лидер Владимир Зеленский ранее высказался о необходимости выведения экономики государства из тени. Эксперты считают, что предлагаемые государством методы могут привести к противоположным результатам.



По итогам прошлого года объём теневой экономики страны достиг 30% ВВП. В Министерстве экономики заявили, что доля «тени» присутствует практически во всех секторах. Парламентарии допускают, что ситуация на самом деле ещё хуже. В сером секторе находится до 50 миллиардов долларов. Если чиновникам и налоговикам получится вывести хотя бы половину этих денег, то это будет большой удачей, говорит депутат партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

Новый закон о налоговой амнистии предполагает, что граждане в течение года добровольно заявят о накоплениях и имуществе, с которых не взимается налог. От подачи такого заявления автоматически освобождаются люди, имеющие одну квартиру, один автомобиль и земельный участок.



Зажиточным гражданам придётся платить налог в 5% от стоимости имущества и активов. Если имущество зарегистрировано за рубежом, то размер налога увеличивается до 9%. В администрации президента Украины отметили, что главная цель законопроекта заключается не в пополнении бюджета, а в легализации имущества и денежных средств.





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