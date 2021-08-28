Пушков заявил, что в современной ФРГ могут скрываться большие «идейные и политические сюрпризы»

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков рассказал, что могут скрывать немецкие агитационные плакаты, на которых Калининградская область находится в составе Германии.
Сенатор отметил, что надпись, которую разместили на изображенных на баннере территориях к востоку от современной Германии, переводится как "Мы не забываем". Алексей Пушков заметил, что подобный поступок похож на дело рук правых радикалов, однако аналогичные взгляды есть и в других кругах.
По мнению сенатора, в ФРГ с ее выраженной политкорректностью, правозищитным либерализмом, позитивным отношением к мигрантам, вероятнее всего, скрываются "большие идейные и политические сюрпризы".
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