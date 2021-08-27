В МИД Франции заявили, что дипломаты установили контакт с талибами для облегчения эвакуации людей из Афганистана

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27 августа 2021, 16:51 Источник: BFMTV

флаг Франции, pixabay.com

В пятницу стало известно, что французские дипломаты к настоящему моменту установили контакты с членами запрещенного в РФ движения "Талибан" в Дохе и Кабуле для облегчения эвакуации из Афганистана.

Журналисты, ссылаясь на информацию представителей Министерства иностранных дел Франции, заявили 27 августа, что речь в данном случае идет об оперативных контактах с талибами в целях облегчения задач эвакуации людей с территории Афганистана.

Во французском МИД подчеркнули, что контакты с членами "Талибана" состоялись в Дохе и Кабуле.

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