Лавров: Россия надеется на скорое восстановление облегченного режима взаимных поездок с Италией

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27 августа 2021, 15:46 Источник: ТАСС

глава МИД России, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо выразил надежду на скорое облегчение режима взаимных поездок граждан России и Италии.

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва рассчитывает на постепененное снятие карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19, а также на скорое облегчение режима взаимных поездок граждан Российской Федерации и Италии.

Глава МИД России напомнил, что месяц назад правительство России приняло решение о возобновлении регулярного авиационного сообщения с Италией, однако россияне могут прибыть в страну только по весомым причинам, к которым относятся экстренные случаи, рабочие визиты или лечение.

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