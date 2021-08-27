Аргументы Недели Политика 13+

Лавров: Россия надеется на скорое восстановление облегченного режима взаимных поездок с Италией

, 15:46 Источник: ТАСС

Лавров: Россия надеется на скорое восстановление облегченного режима взаимных поездок с Италией
глава МИД России, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо выразил надежду на скорое облегчение режима взаимных поездок граждан России и Италии.

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва рассчитывает на постепененное снятие карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19, а также на скорое облегчение режима взаимных поездок граждан Российской Федерации и Италии.

Глава МИД России напомнил, что месяц назад правительство России приняло решение о возобновлении регулярного авиационного сообщения с Италией, однако россияне могут прибыть в страну только по весомым причинам, к которым относятся экстренные случаи, рабочие визиты или лечение.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Песков заявил, что в Кремле «негативно» восприняли ситуацию с предвыборными плакатами с Калининградом в составе Германии

Песков заявил, что в Кремле «негативно» восприняли ситуацию с предвыборными плакатами с Калининградом в составе Германии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о размещении в Германии предвыборных плакатов с картой довоенных лет, на которой изображена Калининградская область в составе страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью