Ученые из Италии предрекли человечеству новую опасную пандемию в XXI веке

Человечество в ближайшие 60 лет столкнется с новой пандемией, последствия которой будут схожи с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из итальянского Университета Падуи.
На страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences появились результаты работы специалистов. Они в своем исследовании задействовали метод статистического анализа и изучили распространение болезней на планете за последние четыре сотни лет. Речь идет о тифе, оспе, холере, чуме, разных видах гриппа.
Ученые установили, что очередная глобальная вспышка обрушится на мир к 2080 году. Подчеркивается, что вероятность того, что человек, появившийся на свет в 2000 году, станет свидетелем новой эпидемии, составила 38%.
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