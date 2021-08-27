Песков заявил, что в Кремле «негативно» восприняли ситуацию с предвыборными плакатами с Калининградом в составе Германии

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27 августа 2021, 13:57 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о размещении в Германии предвыборных плакатов с картой довоенных лет, на которой изображена Калининградская область в составе страны.

Песков отметил, что это вызвало негативную и отрицательную реакцию в Кремле. По его словам, эти листовки не имеют отношения «к официальной позиции Берлина». Пресс-секретарь пояснил, что Германия не подвергает сомнению территориальную целостность России.

«… конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии», - заключил Песков.

Ранее сообщалось, что в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания развесили копии плакатов 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).

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