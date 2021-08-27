Захарова удивлена, что США знали, где находятся лидеры и объекты террористических группировок

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27 августа 2021, 10:35

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о намерениях ударить по лидерам и объектам террористической группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является частью запрещённой в РФ организации «ИГ».

«То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!» - написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Напомним, что в четверг около здания кабульского аэропорта прогремели три взрыва. В результате происшествия погибли не менее 90 афганцев и 13 американских военных. Также жертвами стали по меньшей мере 28 талибов.

Ответственность за сучившееся взяла на себя организация «Исламское государство».

Байден заявил, что ответственные за теракт будут найдены и наказаны. Он «фундаментально» признает свою ответственность за все, что происходит в Афганистане.

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