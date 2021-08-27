Поклонская ответила на вопрос о назначении послом России в Кабо-Верде: «Не хочу забегать наперед»

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27 августа 2021, 09:59 Источник: РИА Новости

Наталья Поклонская, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала сообщение о возможном назначении на должность посла России в африканском государстве Кабо-Верде.

«Я еще являюсь депутатом Госдумы, поэтому комментировать какую-либо информацию о моем будущем трудоустройстве после окончания депутатской каденции и возможных назначениях я не буду, так как это преждевременно. Не хочу забегать наперед», - высказала она.

Поклонская отметила, что ей интересна дипломатическая деятельность. Однако она не стала уточнять, чем планирует заняться после сложения депутатских полномочий.

Напомним, что в конце мая Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Она говорила, что может снова надеть китель, но какой именно раскрывать не стала.

Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым с мая 2014 по октябрь 2016 года.

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