Аргументы Недели Политика 13+

РБК: Наталью Поклонскую могут назначить послом России в Кабо-Верде

, 07:53 Источник: РБК

РБК: Наталью Поклонскую могут назначить послом России в Кабо-Верде
Наталья Поклонская, фото: сайт Госдумы

СМИ со ссылкой на источники в Госдуме РФ сообщили, что кандидатура зампреда думского комитета по международным делам Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде, расположенном на Островах Зеленого Мыса.

Один из собеседников уточнил, что вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской на должность посла в ближайшее время будет обсуждаться международным комитетом ГД.

На данный момент официального подтверждения информации нет. Поклонская эти сообщения еще не комментировала.

Наталья Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым с мая 2014 по октябрь 2016 года. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Байден приказал готовить удары по ответственным за взрывы в Кабуле террористам

Байден приказал готовить удары по ответственным за взрывы в Кабуле террористам

Президент США Джо Байден приказал готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является частью запрещённой в РФ организации «ИГ». Причиной такого решения стали взрывы около здания кабульского аэропорта в четверг, 26 августа.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью