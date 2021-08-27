РБК: Наталью Поклонскую могут назначить послом России в Кабо-Верде

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27 августа 2021, 07:53 Источник: РБК

Наталья Поклонская, фото: сайт Госдумы

СМИ со ссылкой на источники в Госдуме РФ сообщили, что кандидатура зампреда думского комитета по международным делам Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде, расположенном на Островах Зеленого Мыса.

Один из собеседников уточнил, что вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской на должность посла в ближайшее время будет обсуждаться международным комитетом ГД.

На данный момент официального подтверждения информации нет. Поклонская эти сообщения еще не комментировала.

Наталья Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым с мая 2014 по октябрь 2016 года. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.

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