РБК: Наталью Поклонскую могут назначить послом России в Кабо-Верде

СМИ со ссылкой на источники в Госдуме РФ сообщили, что кандидатура зампреда думского комитета по международным делам Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде, расположенном на Островах Зеленого Мыса.
Один из собеседников уточнил, что вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской на должность посла в ближайшее время будет обсуждаться международным комитетом ГД.
На данный момент официального подтверждения информации нет. Поклонская эти сообщения еще не комментировала.
Наталья Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым с мая 2014 по октябрь 2016 года. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.