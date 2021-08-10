Поклонская заявила, что ей нравится харизма президента Белоруссии, и она призвала Лукашенко признать Крым российским

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10 августа 2021, 16:58

Наталья Поклонская, фото: vk.com/poklonskaya_nv

Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, замглавы комитета Государственной думы РФ по международным делам призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко призвала признать Крым российским.

9 августа Лукашенко в ходе встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества "Большой разговор с Президентом" назвал условие, при котором он "признает Крым".

Поклонская прокомментировала заявление Лукашенко, отметив, что "вопрос признания крымского референдума уже стал не вопросом, а тестом на выживание".

"Именно поэтому политики и даже главы целых государств не могут прямо на него ответить, ведь он подразумевает под собой сложный выбор: «На какой вы стороне?». Но определиться всё-таки придётся. Это ясно всем", - считает она.

По признанию Поклонской, ей "нравится Президент Лукашенко, у него особая харизма". Она отметила, что "народу нужен лидер", и "чтобы подтверждать статус сильного лидера перед людьми и мировым сообществом, нужны смелые решения". Депутат Госдумы написала в своем Telegram-канале, что "одним из благородных и смелых решений, очевидных для народов наших стран (России, Украины и Белоруссии), является признание выбора крымчан 2014 года".

По мнению Натальи Поклонской, "было бы хорошо, чтобы следующая встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла не в Сочи, а в российском Крыму".

Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о признании Крыма опасны для него самого, считает сенатор Ольга Ковитиди.

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