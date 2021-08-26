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Песков назвал приход талибов к власти в Афганистане фактически свершившимся процессом

, 14:32 Источник: Коммерсантъ

Песков назвал приход талибов к власти в Афганистане фактически свершившимся процессом
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в четверг, 26 августа, заявил в беседе с журналистами, что приход талибов к власти в Афганистане считается фактически свершившимся процессом.

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Россия не признает движение, а также внимательно следит за динамикой ситуации на территории Афганистана, в частности, в сфере обеспечения безопасности граждан страны и российских дипломатов.

В Кремле добавили, что РФ еще не сформулировала четкую позицию относительно того, какое количество желающих покинуть афганскую территорию страна готова принять.

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