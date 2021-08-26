Пушков назвал «магической цифрой» сумму, в которую Киев оценил ущерб из-за воссоединения Крыма с РФ

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26 августа 2021, 12:38 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что ущерб от "оккупации" Крыма составил около 100 миллиардов долларов.

Сенатор заявил, что фантазия украинских политиков ограничивается вышеуказанной "магической цифрой", однако обосновать эту сумму в Киеве не пытаются.

Алексей Пушков выразил мнение, что аналогичная проблема у властей Украины наблюдается в вопросе международных отношений. Сенатор заметил, что пределом политических устремлений правящей группы страны является вступление в НАТО и Евросоюз. "Пустите Дуньку в Европу!" – заключил Пушков.

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