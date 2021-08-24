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Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко

, 20:39 Источник: РИА "Новости"

Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко
флаг Алжира, pixabay.com

Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко. Соответствующую информацию предоставил вечером во вторник, 24 августа, руководитель алжирского Министерства иностранных дел Рамтан Ламамра.

По словам дипломата, на протяжении истории с момента обретения Марокко независимости эта страна "ежедневно осуществляла низменные поступки" в отношении Алжира. 

Рамтан Ламамра подчеркнул, что враждебное отношение Марокко к Алжиру являлось целенаправленным со времен войны 1963 года. Кроме того, он обвинил марокканские спецслужбы в слежке за алжирскими чиновниками, а власти страны – в связях с террористами.

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