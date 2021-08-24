Глава Минобороны Киргизии: события в Афганистане внесли корректировки в безопасность Центральноазиатского региона
24 августа 2021, 21:30
Глава Минобороны Киргизии Таалайбек Омуралиев в рамках беседы с журналистами во вторник, 24 августа, заявил, что события в Афганистане внесли корректировки в безопасность Центральноазиатского региона.
Таалайбек Омуралиев подчеркнул, что обострение обстановки на афганской территории внесло ряд коррективов в безопасность вышеуказанного региона, почти все государства которого являются членами ОДКБ и ШОС. По словам министра обороны Киргизии, это дает возможность сообща решать проблемы, исходящие из Афганистана.
В беседе с RT глава оборонного ведомства отметил, что приграничная ситуация в Киргизии в настоящий момент является стабильной, больших проблем не возникает. Таалайбек Омуралиев заявил, что все вопросы решаются мирным путем, посредством достижения договоренностей с соседями.
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