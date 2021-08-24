Талибы заявили, что влияние РФ поможет решить ситуацию в Панджшере

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24 августа 2021, 19:41 Источник: РИА "Новости"

талибы, Hussain Ali/Keystone Press Agency

Представитель политофиса запрещенного в РФ движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин заявил, что влияние России может помочь в деле урегулирования ситуации в северной афганской провинции Панджшер.

Сухейль Шахин, отвечая на вопрос журналистов, не просили ли талибы российского посла в Кабуле Дмитрия Жирнова оказать им посредничество в переговорах с силами сопротивления, подчеркнул, что данный вопрос, вероятнее всего действительно будет обсуждаться с использованием влияния РФ. "Оно приветствуется и ценится", – уточнил представитель политофиса "Талибана".

По словам Шахина, Россия способна внести свой вклад в дело "мира и примирения в Афганистане", более того, роль РФ "всегда приветствовалась".

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