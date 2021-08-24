Захарова заявила, что Москва не видит для себя возможности участия в «Крымской платформе»

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24 августа 2021, 17:30 Источник: ТАСС

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник, 24 августа, заявила, что Москва не видит для себя возможности участвовать в саммите "Крымская платформа".

Мария Захарова обратила внимание на то, что в итоговой декларации состоявшегося в Киеве саммита содержится призыв к России принять участие в деятельности "Крымской платформы".

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ уточнила сегодня, что Москва не видит для себя возможности участия в данном мероприятии из-за его циничной антироссийской направленности.

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