Акция в знак протеста против «Крымской платформы» прошла у посольства Украины в Москве

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24 августа 2021, 16:14

Фото: Аркадий Велюров

Акция в знак протеста против проведения в Киеве саммита «Крымская платформа» прошла у здания посольства Украины в Москве.



Как отметили участники мероприятия, таким образом они решили напомнить киевским властям о том, что Крым входит в состав России. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают «Крымскую платформу» антироссийской инициативой.



Саммит «Крымская платформа» прошел 23 августа в Киеве по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на «Крымской платформе» была создана «мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ».





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