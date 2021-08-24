Лавров заявил, что Россия не хочет видеть военнослужащих США в странах Центральной Азии

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24 августа 2021, 15:20 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в рамках пресс-конференции во вторник, 24 августа, что РФ не хочет видеть военнослужащих США на территории стран Центральной Азии.

Сергей Лавров заметил, что существует общее пространство безопасности, внутри которого есть свои обязательства. Дипломат уточнил, что имеет в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, предполагающую согласие всех союзников по вопросам, которые относятся к размещению иностранных ВС на их территории.

Именно поэтому, по словам главы МИД России, страна не хочет видеть американских военных в странах Центральной Азии.

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