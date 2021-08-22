Политолог Оленченко заявил, что Трамп выбрал ситуацию в Афганистане как форму противостояния с Байденом

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22 августа 2021, 11:06

бывший президент США Дональд Трамп, James K. Mccann/ZUMAPRESS.com

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил слова экс-главы США Дональда Трампа о том, что американская армия может вернуться в Афганистан.

Бывший лидер Соединенных Штатов заявил, что американские военные должны быть готовы к тому, что им вновь придется войти на афганскую территорию.

Владимир Оленченко в беседе с RT заметил, что Дональд Трамп выбрал сложившуюся в Афганистане ситуацию в качестве формы противостояния с действующим президентом США Джо Байденом. Подчеркивается, что речь идет об инструменте для борьбы республиканцев с демократами.

Политолог обратил внимание на то, что экс-глава Штатов при помощи подобных заявлений пытается снизить рейтинг Байдена и улучшить позиции Республиканской партии.

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